Tour de France – Nibali parla di tattica: “non so se mi sono ripreso dal Giro… a Planche des Belles Filles inizia la mia gara”

Vincenzo Nibali svela qualche dettaglio sulla tattica da attuare al Tour de France: fra inizio per velocisti e Planche des Belles Filles, lo ‘Squalo’ parla delle sue sensazioni in vista della Grand Boucle

L’ultima vittoria di un italiano al Tour de France risale al 2014, quando fu Vincenzo Nibali a salire sul gradino più alto del podio della blasonata corsa francese. Ad un solo giorno dalla partenza, il ciclista siciliano spiega come intende affrontare la gara insieme alla Bahrain Merida, svelando le proprie sensazioni in vista della Grande Boucle: “la prima settimana del Tour è adatta ai velocisti, quindi supporteremo Sonny Colbrelli. Per quanto mi riguarda valuterò la situazione dopo la Planche des Belles Filles, la prima scalata della prima settimana. Lì sarà il momento di parlare di tattica e considerare le varie gerarchie dopo aver conosciuto meglio i rivali, anche se sappiamo bene che qui il team Ineos ha la squadra più forte. Non so se mi sono ripreso dal giro. Comunque la terza settimana sarà la più dura e la più importante“.

Valuta questo articolo