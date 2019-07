Tour de France – Da Macon a Saint-Etienne: percorso, altimetria e favoriti dell’8ª Tappa

Partenza da Macon e arrivo a Sain-Etienne per l’ottava tappa del Tour de France: ecco percorso, altimetria e favoriti della frazione odierna

Weekend di grande ciclismo sulle strade francesi con il Tour de France che si avvia verso l’8ª Tappa. La frazione odierna parte da Macon e si snoda per 200 km fino al traguardo di Saint-Etienne. L’inizio di tappa vedrà sicuramente i velocisti protagonisti, pronti ad accaparrarsi i punti dello sprint intermedio di Cerciè-en-Beaujolais che arriva dopo 33 km. Successivamente il resto della corsa diventerà davvero complicato per le ruote veloci che dovranno farsi da parte e lasceranno la scena a scalatori e passisti per 7 GPM disseminati lungo il percorso.

Al 51° km c’è il Col de la Croix Montmain (2ª categoria lungo 6.1 km con pendenza media del 7%). Si scende per 15 km per poi affrontare un terzetto niente male: Col de la Croix de Thel (2ª categoria, 4,1 km all’8,1%), il Col de la Croix Paquet (2ª categoria, 2,1 km al 9,7%), e la Cote d’Affoux (3ª categoria, 8,5 km al 4,5%). Superati i 3 GPM si andrà verso una leggera discesa per poi risalire verso la la Côte de la Croix de Part (2^ categoria, 4,9 km al 7,9%). A 50 km all’arrivo è presente il GPM Cote d’Aveize (2ª categoria, 5,2 km al 6,4%), mentre 13 km dal traguardo troveremo la Cote de la Jaillère (3ª categoria, 1,9 km al 7,9%), settima e ultima salita di giornata.

Viste le difficoltà della tappa e l’imprevedibilità del percorso, risulta difficile indicare un vero e proprio favorito. Julian Alaphilippe sembra uno dei possibili candidati alla vittoria che potrebbe consegnargli la maglia gialla. Possibili protagonisti di giornata anche Greg Van Avermaet e Wout Van Aert. Attenzione alle possibili fughe di Thomas De Gendt e Tim Wellens che per racimolare punti utili per la lotta alla maglia a pois potrebbero poi puntare al successo di tappa.

