Tour de France – Furioso litigio in discesa tra Nibali e Uran, il colombiano manda a quel paese lo Squalo [VIDEO]

Giornata movimentata oggi al Tour de France, oltre alla neutralizzazione avvenuta a causa del maltempo, si è registrata anche l’accesa litigata tra Vincenzo Nibali e Rigoberto Uran durante la discesa dal Col d’Iseran. nel corso della diciannovesima tappa. I due ciclisti non se le sono mandate a dire poco dopo la notizia dello stop, con il colombiano che ha prima attaccato lo Squalo per poi mandarlo a quel paese.

Il corridore della Bahrain-Merida ha risposto alle invettive del suo avversario, scatenando un piccolo siparietto proprio davanti agli occhi di Geraint Thomas. Nel post tappa Nibali e Uran si sono chiariti, scambiandosi anche qualche pacca sulle spalle. Ecco il video della litigata:

We need the audio. pic.twitter.com/gVYqYnSPNv

— DANIEL McMAHON (@cyclingreporter) July 26, 2019