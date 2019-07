Tour de France – La Grande Boucle perde un altro protagonista: Cavendish salta la corsa francese dopo 12 anni

Dopo 12 anni Mark Cavendish salta il Tour de France: la Grande Boucle perde un altro grande protagonista

La Dimension Data ha annunciato questa mattina il roster per il Tour de France 2019, che partirà sabato 6 luglio da Bruxelles. Se gli italiani possono sorridere per la partecipazione di Giacomo Nizzolo, gli appassionati di ciclismo di tutto il mondo non hanno potuto far a meno di notare l’assenza di Mark Cavendish.

Il Tour de France dunque perde un altro protagonista dopo Froome, Dumoulin e Gilbert: lo sprinter britannico non è stato infatti incluso nel roster del suo team. Cavendish salta dunque il Tour de France dopo un periodo costante di sue partecipazioni alla Grande Boucle, durato ben 12 anni.

