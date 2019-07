Tour de France – Giulio Ciccone in maglia gialla: la nuova classifica generale dopo la 6Âª tappa

Giulio Ciccone chiude secondo nella sesta tappa da Mulhouse a Planche des Belles Filles e conquista la maglia gialla: ecco come cambia la classifica generale del Tour de France

Al termine della sesta tappa del Tour de France il ciclismo italiano può far festa. Nonostante il secondo posto ottenuto in gara, dietro un buon Dylan Teuns, Giulio Ciccone è riuscito a prendersi la maglia gialla. Al termine della sesta frazione, con partenza da Mulhouse e arrivo a Planche des Belles Filles infatti, il ciclista della Trek Segafredo risulta il leader della classifica generale con 6 secondi di vantaggio su Julian Alaphilippe e 32 sul vincitore di tappa odierno, Dylan Teuns. Seguono l’australiano Bennett e i due favoritissimi per il successo finale, la coppia del Team Ineos Thomas-Bernal. Pinot resta l’ultimo con meno di un minuto di distacco, mentre Kruijswijk, Woods e Uran completano la top 10.

