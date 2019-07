Tour de France – Giornata favorevole ai corridori da classiche: ecco percorso, altimetria e favoriti della quinta tappa

La tappa odierna della Grande Boucle presenta un tracciato adatto ai corridori da classiche, partenza fissata a Saint-Dié-des-Vosges con traguardo a Colmar

Archiviata la quarta tappa con la vittoria in volata di Elia Viviani, il Tour de France prosegue oggi con la quinta frazione che partirà da Saint-Dié-des-Vosges per arrivare a Colmar dopo 175.5 km.

Un percorso adatto principalmente ai corridori da classiche, disseminato di côte soprattutto nella seconda e nell’ultima parte del tracciato, che potrebbero diventare un ottimo trampolino di lancio per la vittoria. Difficile che gli sprinter riescano a tener duro fino alla fine, mentre gli uomini di classifica non tenteranno l’assalto al successo di tappa. Da tenere d’occhio gli ultimi 65 km, che cominceranno con la Côte du Haut-Koenigsbourg (2ª cat., 5,9 km al 5,9%) per poi proseguire con la Côte des Trois-Epis (2ª cat., 5 km al 6,7%)e la Côte des Cinq Chateaux (3ª cat., 4,6 km al 6,1%) prima dello scollinamento collocato a 19,5 chilometri dal traguardo. Favorito numero uno appare Julian Alaphilippe che, dopo il successo di Epernay, potrebbe centrare il bis nonostante si tratti di percorsi leggermente differenti. Da tenere d’occhio anche i velocisti atipici come Peter Sagan (Bora-hansgrohe), Michael Matthews (Sunweb), Sonny Colbrelli (Bahrain-Merida), Edvald Boasson Hagen (Dimension Data) e Matteo Trentin (Mitchelton-Scott.

