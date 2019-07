Martello in mano e grande cuore, gesto da campione di Peter Sagan: il Tour de France comincia all’insegna dell’umiltà

Il corridore della Bora ha interrotto il proprio allenamento per ultimare i preparativi per la prima tappa del Tour de France

Un gesto da campione, anzi da vero uomo. Come pochi se ne vedono a questi livelli nello sport. Il protagonista è Peter Sagan che, nonostante fosse impegnato ad allenarsi in vista del Tour de France, ha deciso di posare la bici e mettersi a… costruire una struttura da utilizzare nella prima tappa della Grande Boucle.

Martello in mano, sorriso grande così e via a faticare sotto il sole, strappando una risata a tutti quegli operai che mai si sarebbero aspettati di veder sudare con loro lo slovacco pluricampione del mondo. Ma il ciclismo è questo, uno sport sorprendente che regala sempre spunti per riflettere, utili a comprendere come anche un piccolo gesto possa valere tanto per coloro che lo ricevono. Peter Sagan è così, spontaneo e genuino. Un campione nello sport e un grande uomo nella vita, sempre pronto a dare una mano agli altri, mettendosi a disposizione anche quando c’è da costruire una… struttura per il Tour de France. Non resta che applaudire e ringraziare lo slovacco per questa immagine, che resterà scolpita senza dubbio non solo nel cuore di chi il ciclismo lo ama, ma anche in quello della gente che sta cominciando a conoscere questo magnifico sport.

