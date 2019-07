Tour de France – Froome esilarante sui social, il britannico sincero: una velata frecciatina ai colleghi? [FOTO]

Froome tra ironia e frecciatine: il britannico scherzoso sui social sul peso della sua assenza al Tour de France 2019

Chris Froome è il grande assente al Tour de France 2019: la terribile caduta durante la ricognizione della cronometro del Giro del Delfinato ha messo ko il britannico del team Ineos, che ha dovuto rinunciare alla Grande Boucle, e al resto della stagione, per pensare a rimettersi del tutto in sesto.

Dopo aver trascorso diverso tempo in ospedale, Froome è potuto finalmente tornare a casa, da dove sta ovviamente seguendo i suoi colleghi in gara al Tour. Non manca però un po’ di sana ironia sui social, che in qualche modo mira anche a punzecchiare i ciclisti in gara al Tour, dove ancora sta mancando la lotta tra big. Froome, prendendo spunto dalla domanda di una tifosa, che lo ha taggato su Twitter, “qualcun altro pensa che al Tour manca Froome?“, ha twittato “lo so che si sente la mia mancanza“.

Una simpatica battuta, che in qualche modo mostra lo spirito sereno del britannico nonostante la sua situazione fisica ed il suo forfait forzato.

Valuta questo articolo