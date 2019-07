Tour de France – La felicitÃ  di Van Aert: “sono commosso, vincere qui Ã¨ pazzesco”

Van Aert commosso dopo la vittoria della decima tappa del Tour de France: il ciclista belga esprime tutta la sua felicità

La decima tappa del Tour de France è andata a Wout Van Aert. Il ciclista belga ha superato in volata Elia Viviani e Caleb Ewan, costretti a guardare da dietro il trionfo del ciclista della Jumbo-Visma.

Intervistato nel post gara Van Aert ha espresso tutta la sua felicità: “non ci posso credere, sono davvero commosso. Questa vittoria va oltre ogni mia possibile aspettativa, che gioia per me vincere al Tour, è pazzesco. Sono riuscito a tenere tutti dietro per pochi centimetri, ma sono stati sufficienti. Mi sono portato nelle prime posizioni nel finale e sono partito abbastanza presto per la volata, uscendo allo scoperto prima degli altri. E’ andata bene, oggi per prima cosa era importante difendere il nostro capitano Kruijswijk e non ci siamo fatti sorprendere“.

Valuta questo articolo