Tour de France – Fabio Aru non molla: “sono rimasto nel gruppo principale finché ci sono riuscito”

Il sardo è riuscito a guadagnare tre posizioni in classifica generale dopo la quindicesima tappa, chiusa in 26ª posizione

Giornata positiva quella di ieri per Fabio Aru, riuscito a guadagnare tre posizioni dopo la quindicesima tappa del Tour de France, chiusa in 26ª posizione a 4’45” da Simon Yates. Il corridore sardo si è portato in diciassettesima posizione, un buon balzo in vista dell’ultima settimana che scatterà domani con la sedicesima frazione. Queste le parole di Aru: “è stata una tappa impegnativa disputata a un ritmo molto elevato, sono rimasto nel gruppo principale fino a che ho potuto, ma non sono ancora al 100%. Adesso riposiamo e poi vedremo come affrontare l’ultima settimana“.

