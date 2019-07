Tour de France – Errore Alaphilippe, accorcia Pinot: ecco la nuova classifica generale dopo la 15ª Tappa

Alaphilippe sbaglia nel finale della 15ª Tappa e perde un po’ del vantaggio maturato fin qui, accorcia un Thibaut Pinot in grande spolvero: ecco la nuova classifica generale del Tour de France

Finale emozionante quello della 15ª Tappa del Tour de France. Simon Yates si è preso la vittoria con una fuga solitaria, ma il ciclista britannico non ha influito sulla classifica generale. Diversamente invece da Thibaut Pinot che, dopo la vittoria sul Tourmalet, è apparso nuovamente in grande forma quest’oggi. Il francese è scattato in salita a 4 km dal traguardo, richiamando a sè Julianne Alaphilippe che, per non perdere terreno, ha dato fondo alle sue ultime energie pur di stargli dietro.

Il ‘Moschettiere’, probabilmente galvanizzato dal suo stato di forma, è riuscito a stargli a ruota per un po’, ma è successivamente calato alla distanza vanificando buona parte del vantaggio maturato nelle scorse tappe. Il francese resta ancora leader della corsa in maglia gialla, con un vantaggio di 1 minuto e 35 secondi su Geraint Thomas, 1 minuto e 47 su Steven Kruijswijk e 1 minuto e 50 su Thibaut Pinot. Quinto posto per Egan Bernal a 2 minuti e 2 secondi dalla vetta. Con le Alpi da affrontare nell’ultima settimana del Tour de France la lotta per la vittoria finale resta ancora apertissima.

