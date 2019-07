Tour de France – L’emozione di Alaphilippe: “incredibile aver difeso la maglia gialla. Ma alla cronometro di domani…”

Julian Alaphilippe difende la maglia gialla al termine della 12ª Tappa del Tour de France: il francese proverà a ‘farsi piacere’ la cronometro di domani

“Una tappa tranquilla: è andato tutto bene. Incredibile restare ancora un giorno in maglia gialla e dunque partire in ultima posizione nella cronometro di domani. Non sono sorpreso, sono contento di essere in giallo anche stasera“. Con queste parole Julian Alaphilippe commenta l’esito della 12ª Tappa del Tour de France, che non ha fatto registrare difficoltà per il leader della classifica generale. “Domani, a prescindere dal risultato, sarà un momento speciale per me. E’ un bel percorso – ha spiegato il francese della Deceuninck QuickStep – c’è anche una discesa, poi gli otto chilometri piatti finali. Non sarà facile: è una cronometro molto tecnica. Spero di farmela piacere“.

