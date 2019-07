Tour de France – Elia Viviani non sta nella pelle: “dopo il Giro e la Vuelta, qui ho chiuso il cerchio”

Il corridore italiano ha ringraziato i propri compagni per il successo di oggi, spiegando la sua strategia

Elia Viviani piazza la sua firma sul Tour de France 2019, lo sprinter italiano si impone infatti nella quarta tappa dell’edizione numero 106 della Grande Boucle.

Una volata perfetta quella del corridore della Deceuninck-Quick Step, apparso felice e soddisfatto ai microfoni della Rai nel post tappa: “vincere qui era il mio grande obiettivo di quest’anno. Dopo ieri la squadra era galvanizzata, devo ringraziare tutti e in particolar modo Morkov e Richeze: non potevano lanciarmi meglio di quel che hanno fatto. Ho vinto al Giro, Vuelta e Tour, si chiude il cerchio. Avevo perso il treno nella prima tappa ed ero molto deluso, oggi guardavo solo la ruota di Richeze, lui è il migliore a fare il lavoro di ultimo uomo e l’ha dimostrato. Ho visto Kristoff cercare di anticiparmi sulla destra, ho fatto la mia volata e ho vinto. L’annata nel complesso non è stata difficile, complicato solo il mio Giro d’Italia. Ho cambiato marcia non appena finito, sono arrivato al Tour al meglio. Ho sbagliato la prima tappa per un mio errore, ma oggi Morkov e Richeze hanno fatto un lavoro strepitoso, mi sento fortunato a lavorare con loro. Continuiamo così”.

Valuta questo articolo