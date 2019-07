Tour de France – Quintana mastica amaro: “mi aspettavo di più, non ho raggiunto il mio obiettivo”

La Movistar schiererà alla Vuelta di Spagna anche Nairo Quintana, che ha chiuso all’ottavo posto l’ultimo Tour de France

Chiuso il Tour de France all’ottavo posto, Nairo Quintana adesso si prepara per la Vuelta di Spagna, competizione che è riuscito a vincere nel 2016.

Una decisione presa in questi giorni dal colombiano che, insieme a Valverde e Carapaz, formerà per la Movistar un roster di tutto rispetto per la corsa a tappe iberica. Un’occasione di riscatto per Quintana, uscito non proprio felice dalla Grande Boucle: “dal Tour mi aspettavo certamente di più – le parole del colombiano a ‘Marca’ – l’obiettivo che mi ero proposto non è stato raggiunto, ma continuerò a provarci, con il sogno di vincerlo“. Prima di concentrarsi sulla prossima Vuelta, Quintana trascorrerà un periodo di riposo in Colombia, per poi far rientro in Europa per partecipare alla corsa spagnola. Potrebbe essere l’ultima occasione per il colombiano di ottenere altri successi con la Movistar, considerando il possibile addio a fine stagione dopo sette lunghi anni.

