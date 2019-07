Tour de France – Egan Bernal difende la Maglia Gialla, la classifica generale dopo la 20ª tappa

Il corridore del Team Ineos si tiene la Maglia Gialla dopo la ventesima tappa e ipoteca la vittoria finale

Vincenzo Nibali vince la ventesima tappa, Egan Bernal invece il Tour de France. Il siciliano mette tutti in fila sul traguardo di Val Thorens, ottenendo così il suo primo successo in questa edizione della Grande Boucle.

Sorrisi anche in casa Ineos, grazie alla prestazione del colombiano che si tiene la Maglia Gialla e festeggia così (salvo scossoni eclatanti domani) la vittoria in classifica generale. Secondo posto per Thomas, mentre Alaphilippe scende in quinta posizione.

La classifica generale del Tour de France dopo la ventesima tappa

1 EGAN BERNAL TEAM INEOS 79H 52′ 52”

2 GERAINT THOMAS TEAM INEOS 79H + 01′ 11” – –

3 STEVEN KRUIJSWIJK TEAM JUMBO – VISMA 79H + 01′ 31”

4 EMANUEL BUCHMANN BORA – HANSGROHE + 01′ 56”

5 JULIAN ALAPHILIPPE DECEUNINCK – QUICK – STEP + 03′ 45” B

6 MIKEL LANDA MEANA MOVISTAR TEAM + 04′ 23” B

7 RIGOBERTO URAN EF EDUCATION FIRST + 05′ 15”

8 NAIRO QUINTANA MOVISTAR TEAM + 05′ 30”

9 ALEJANDRO VALVERDE MOVISTAR TEAM + 06′ 12”

10 WARREN BARGUIL TEAM ARKEA – SAMSIC + 07′ 32”

Valuta questo articolo