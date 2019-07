Tour de France – Alaphilippe resta al comando, la classifica generale dopo la dodicesima tappa

Il ciclista francese rimane in maglia gialla dopo la dodicesima tappa del Tour de France, precedendo Thomas di un minuto e dodici secondi. Lontani gli italiani

Simon Yates vince la dodicesima tappa del Tour de France, la Tolosa-Bagneres de Bigorre di 209.5 chilometri. Il corridore inglese della Mitchelton-Scott precede Pello Bilbao e Gregor Mühlberger, facendo sua la prima tappa pirenaica.

In testa alla classifica generale rimane sempre Julian Alaphilippe, che mantiene la maglia gialla da leader con un minuto e dodici secondi di vantaggio su Geraint Thomas. Sul terzo gradino del podio c’è momentaneamente Egan Bernal, seguito da Kruijswijk e Buchmann. Lontanissimi gli italiani, con Aru che naviga in ventiquattresima posizione e Nibali addirittura in quarantaquattresima, con 26’03” di ritardo.

Queste le classifiche del Tour de France 2019 dopo la 12ª tappa:

1. Julian Alaphilippe (Fra, Deceuninck-Quick Step) in 52h26’29”

2. Geraint Thomas (Gbr, Team Ineos) a 01’12”

3. Egan Bernal (Col, Team Ineos) a 01’16”

4. Steven Kruijswijk (Ned) a 01’27”

5. Emanuel Buchmann (Ger) a 01’45”

6. Enric Mas (Esp) a 01’46”

7. Adam Yates (Gbr) a 01’47”

8. Nairo Quintana (Col) a 02’04”

9. Daniel Martin (Irl) a 02’09”

10. Thibaut Pinot (Fra) a 02’33”

13. Alejandro Valverde (Esp) a 03’18”

15. Jakob Fuglsang (Den) a 03’22”

24. Fabio Aru (Ita) a 05’57”

30. Giulio Ciccone (Ita) a 14'35"

44. Vincenzo Nibali (Ita) a 26'03"

