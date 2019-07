Tour de France – Alaphilippe prende il largo sul Tourmalet: la nuova classifica generale dopo la 14ª tappa

Il corridore della Quick-Step chiude al secondo posto dietro Pinot, guadagnando terreno su Thomas e Kruijswijk

La quattordicesima tappa del Tour de France esalta Pinot e Alaphilippe, con il primo che si prende lo storico Tourmalet e il secondo che allunga in classifica generale. Il corridore della Deceuninck-Quick Step chiude al secondo posto guadagnando su tutti i propri avversari, in particolare sul primo inseguitore Geraint Thomas, staccato adesso di oltre due minuti.

Perde qualcosa anche Steven Kruijswijk che scende a due minuti e quattordici secondi, così come Bernal e Buchmann. Una giornata trionfale per Alaphilippe, deciso ormai a non mollare più la sua maglia gialla.

Queste le classifiche del Tour de France 2019 dopo la 14ª tappa:

1. Julian Alaphilippe (Fra, Deceuninck-Quick Step) in 56h 11′ 29″

2. Geraint Thomas (Gbr, Team Ineos) a 02’02”

3. Steven Kruijswijk (Ned, Team Jumbo) a 02’14”

4. Egan Bernal (Col, Team Ineos) a 03’00”

5. Emanuel Buchmann (Ger, Bora) a 03’12”

6. Thibaut Pinot (Fra, Groupama) a 03’12”

7. Rigoberto Uran (Col, Education) a 04’24”

8. Jakob Fuglsang (Dan, Astana) a 05’22”

9. Alejandro Valverde (Spa, Movistar) a 05’27”

10. Eric Mas (Spa, Quick-Step) a 05’38”

Valuta questo articolo