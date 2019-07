Tour de France – Brutta caduta per Fuglsang nel corso della 1ª tappa, volto insanguinato per il danese [VIDEO]

Il corridore dell’Astana è caduto a 18 km dal traguardo della prima tappa del Tour de France, subendo un duro colpo al viso

Non è cominciato benissimo il Tour de France per Jakob Fuglsang, il corridore dell’Astana infatti è stato coinvolto in una brutta caduta nel corso della prima tappa della Grande Boucle.

A diciotto chilometri dal traguardo, il danese è finito a terra insieme ad altri tre avversari, subendo un colpo alla spalla e uno al volto. Nonostante il sangue iniziato a sgorgare dal sopracciglio, Fuglsang ha continuato a pedalare, raggiungendo di nuovo il gruppo.

