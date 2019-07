Tour de France – Bernal spiazza tutti sul podio, il colombiano ringrazia in 4 lingue: c’è spazio anche per l’Italia [VIDEO]

Durante la cerimonia di premiazione, il vincitore del Tour de France ha ringraziato in quattro lingue tra cui l’italiano

Un discorso semplice ma diretto, espresso in ben quattro lingue per far arrivare il suo pensiero a più persone possibili. Egan Bernal spiazza tutti anche sul podio di Parigi, dove riceve la coppa per il successo ottenuto al Tour de France.

Nell’esporre il proprio discorso di ringraziamento, il colombiano comincia a parlare in italiano, esprimendo la propria gratitudine all’Italia, con cui il 22enne di Zipaquirà ha un forte legame essendo cresciuto ciclisticamente in Sicilia. Un grazie poi anche in colombiano, spagnolo e infine francese per toccare il cuore di una Nazione che gli ha regalato il primo grande successo della sua carriera.

“Voglio ringraziare l’Italia, sono cresciuto lì e mi sento un po’ italiano” 🇮🇹😍 La dedica del vincitore del Tour de France, Egan Bernal, al nostro Paese perfettamente in italiano! 💙👏#TDF2019 | #EurosportCICLISMO pic.twitter.com/0TtVP2PPJy — Eurosport IT (@Eurosport_IT) July 28, 2019

