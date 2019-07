Tour de France – Bernal non sta nella pelle: “sono all’esordio e domani potrò dire di aver vinto”

Il corridore colombiano ha parlato subito dopo la ventesima tappa, nella quale è riuscito a conservare la Maglia Gialla ad un giorno dalla conclusione del Tour

La Maglia Gialla resta sulle spalle di Egan Bernal anche dopo la ventesima tappa, la Albertville-Val Thorens di 59.5 chilometri, vinta splendidamente da Vincenzo Nibali.

Il corridore colombiano del Team Ineos difende la propria leadership dal compagno di squadra Thomas, ipotecando così la vittoria della Grande Boucle alla sua prima partecipazione: “oggi è un insieme di tante emozioni. Siamo a un passo dal rendere ufficiale questa vittoria, è il mio primo Tour e domani potrò dire di averlo vinto. Penso che ancora non mi sono reso conto che sto per vincere il Tour, non vedo l’ora di superare il traguardo a Parigi e di festeggiare tranquillo. E’ il primo Tour della storia della Colombia, mancava questo tra i grandi giri per il mio paese e sono super contento“.

