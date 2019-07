Tour de France – Lacrime e commozione per Bernal, l’incontro con la famiglia dopo il traguardo di Parigi è da brividi [VIDEO]

Prima il fratello, con cui scambia un tenerissimo abbraccio concluso con un segno della croce reciproco. Poi la mamma, emozionata e felice di festeggiare un successo così importante con il proprio figlio.

Infine la fidanzata, fiera di essere la spalla di un campione del genere. E’ da brividi l’incontro di Egan Bernal con la propria famiglia subito dopo la fine del Tour de France, vinto proprio dal colombiano davanti al compagno di squadra Geraint Thomas. Momenti intensi e commoventi, che toccano il cuore e confermano la profondità di Bernal, davvero un corridore da ammirare…

Touching and emotional scenes from the finish as @TeamINEOS‘s @Eganbernal celebrates an historic Tour de France victory with his loved ones 🎥#TDF2019 #CiclismoColombiano pic.twitter.com/1TLlsktNY3

— Velon CC (@VelonCC) July 28, 2019