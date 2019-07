Tour de France – Bernal brinda con il Team Ineos ma… spunta Sagan: gli sfottò diventano virali [VIDEO]

Egan Bernal brinda con il Team Ineos dopo la vittoria del Tour de France: alle loro spalle spunta Peter Sagan che ruba la scena con imitazioni e strane movenze

Ultima tappa del Tour de France nella classica domenica, la terza, quella che farà calare il sipario sulla Grande Boucle. È la passerella del vincitore, Egan Bernal, che si lascia andare al canonico brindisi insieme all’ammiraglia e al resto del Team Ineos. In posa per la foto e gli obiettivi delle telecamere, Bernal e compagni non si accorgono che alle loro spalle c’è un simpatico ‘disturbatore’. Peter Sagan si sbraccia, imita Bernal e fa finta di brindare con loro dimostrandosi matto e simpatico come sempre, prima di salutare la formazione vincente e lasciargli il merito spazio per festeggiare.

🥂 Champagne for @TeamINEOS ! … And @petosagan! 😄 🥂 Champagne pour l’équipe Ineos ! … Et Peter Sagan ! 😄 pic.twitter.com/itkJ2j3iJ5 — Tour de France™ (@LeTour) July 28, 2019

