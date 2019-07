Tour de France – Flash dei fotografi? No, è l’autovelox! Che guaio per le ammiraglie della Grande Boucle [VIDEO]

Si mette male per le ammiraglie del Tour de France: l’autovelox di Parigi senza pietà per le vetture della Grande Boucle

E’ terminato domenica il Tour de France 2019, che ha incoronato Egan Bernal vincitore. Durante le tre settimane di gara non sono mancati i colpi di scena e le sorprese, ma ad attirare l’attenzione nell’ultima gara è stato un particolare… flash, che ha immortalato tutte le ammiraglie della Grande Boucle. Non si tratta del flash dei fotografi, bensì dell’autovelox, che non si è fatto scappare, nella periferia di Parigi, nemmeno una vettura.

La gendarmieri aveva avvisato le ammiraglie di rispettare i limiti di velocità nonostante le strade fossero chiuse al traffico, ma per gli autisti è stato difficile non premere un po’ di più sull’acceleratore nelle zone deserte. I team adesso dovranno sicuramente fare i conti con delle multe salate o troveranno un escamotage per passarla liscia?

