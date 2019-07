Tour de France – Da Albi a Tolosa: percorso, altimetria e favoriti dell’11ª Tappa

Da Albi a Tolosa, 167km dedicati agli sprinter nell’11 Tappa del Tour de France: ecco percorso, altimetria e favoriti della gara odierna

Dopo un giorno di meritato riposo, i ciclisti del Tour de France si apprestano a scendere in strada per l’11ª Tappa. Inizio soft per la ‘seconda parte’ della Grande Boucle, con un percorso che avrà il suo inizio ad Albi e si snoderà per 167km fino a Tolosa. Sarà una tappa senza grosse difficoltà altimetriche, nonostante due GPM della montagna presenti nella prima parte del percorso: al chilometro 28 inizierà la salita della Cote de Tonnac (3ª categoria, 3,6 km al 4,9%), mentre superato il chilometro 70 il gruppo affronterà la Cote de Castelnau-de-Montmiral (4ª categoria, 2,5 km al 3,8%). La seconda parte del tracciato, seppur mossa, non presenta asperità degne di nota. Il finale invece, completamente pianeggiante è adatto ai velocisti.

Fra i favoriti dell’11ª Tappa troviamo dunque Dylan Groenewegen, pronto al secondo successo personale, coadiuvato da Teunissen e Van Aert che, in caso di problemi del capitano, potranno provare a lasciare il segno al suo posto. L’azzurro Elia Viviani è sempre protagonista in questi casi e potrà sfruttare il prezioso lavoro di Michael Morkov e Maximiliano Richeze, sempre pronti a lanciarlo verso la vittoria. Caleb Ewan, Alexander Kristoff e Peter Sagan sono altre ruote veloci da tenere d’occhio.

