Tour de France – Alaphilppe incredulo dopo la vittoria di Pau: “ho dato davvero tutto”

Tutto l’entusiasmo di Alaphilippe dopo vittoria alla cronometro di Pau e la conferma della maglia gialla

Splendida performance oggi di Julian Alaphilippe nella cronometro individuale di Pau, valida per la 13ª tappa del Tour de France. Il francese della Quick Step ha difeso egregiamente la sua maglia gialla, impedendo a Geraint Thomas di avvicinarsi. “Ho dato tutto, sono davvero felice. Sapevo di poter fare un’ottima prestazione, ho dato tutto. La prima parte andava bene per le mie caratteristiche, il mio ds mi diceva che il tempo era ottimo. Ho dato davvero tutto, ho vinto anche la tappa e non posso ancora crederci“, queste le parole di Alaphilippe alla tv francese dopo la tappa di oggi.

