Tour de France – Alaphilippe con i piedi per terra: “il più difficile deve ancora venire, ma…”

Alaphilippe motivato e concentrato nella prima giornata di riposo del Tour de France: le parole del francese, attuale maglia gialla

E’ terminata la prima settimana del Tour de France: i ciclisti finalmente si possono godere il tanto meritato giorno di riposo, in attesa delle importantissime tappe, che saranno decisive per decretare il vincitore finale, che li attendono. Giornata di riposo in giallo per Alaphilippe, leader della classifica generale: “quel che ho fatto finora è al di sopra delle mie aspettative. Parigi è lontana, molto lontana, e io mi godo la maglia gialla giorno per giorno. Sono lucido, il più difficile deve ancora venire tengo i piedi per terra, anche se non mi sono mai sentito così bene, sono ancora abbastanza fresco“, ha affermato il francese della Quick Step a L’Equipe.

Adesso la concentrazione è tutta per la cronometro di Pau di venerdì: “l’obiettivo è essere in testa alla classifica venerdì. Ho progredito molto in questo tipo di prova e ora spero di sorprendermi“, ha concluso.

