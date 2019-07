Tour de France – A Saint-Etienne trionfa De Gendt, Alaphilippe si riprende la maglia gialla: Nibali crolla nell’8ª tappa

De Gendt trionfa sul traguardo di Saint-Etienne, Vincenzo Nibali esce di classifica al Tour de France. L’ottava tappa regala di nuovo la maglia gialla ad Alaphilippe

E’ appena terminata l’ottava tappa del Tour de France: una frazione impegnativa per i ciclisti, che hanno pedalato per 220 km da Macon a Saint-Etienne. E’ Thomas De Gendt il vincitore della frazione odierna, seguito da Pinot e Alaphilippe. Nella volata per la quarta posizione è stato Matthews ad avere la meglio sui rivali nel gruppo. Una tappa amara e deludente per gli appassionati italiani, che vedono Ciccone perdere la maglia gialla da leader, dopo due giornate speciali e, soprattutto, devono assistere al crollo di Vincenzo Nibali, che esce clamorosamente di classifica, con l’arrivo dello Squalo dello Stretto sul traguardo di Saint-Etienne con 4 abbondanti minuti di ritardo. Alaphilippe si riprende dunque la maglia gialla e ritrova il sorriso nella sua Francia.

