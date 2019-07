L’evento è organizzato da Master Group Sport, advisor della Federazione Italiana Pallacanestro, in collaborazione con la FIP

Con 32 squadre (16 maschili e 16 femminili) provenienti da tutt’Italia, il Torneo Nazionale Basket 3×3 Italia celebrerà l’estate del 3×3 a Roseto degli Abruzzi (Teramo) sabato 27 e domenica 28 luglio. Si giocherà alla Bellavista Arena sul lungomare Trento. L’evento è organizzato da Master Group Sport, advisor della Federazione Italiana Pallacanestro, in collaborazione con la FIP. Sky Sport 24 si collegherà in diretta con il Torneo e ad agosto sarà trasmesso su Sky Sport un magazine dedicato alla tappa di Roseto degli Abruzzi disponibile, poi, anche On Demand.

Il Torneo 3×3 Italia è riservato alle categorie Open maschile e femminile. Il programma prevede gare sabato 27 dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 20:00. Fasi finali domenica 28 dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:45 alle 17:00. A seguire le premiazioni. Il Torneo maschile è una porta sull’Europa: la squadra vincitrice si qualificherà sia per il FIP Rimini Challenger, sia per la tappa del Master World Tour che si terrà a Losanna il 23-24 agosto. Challenger e Master sono, in tutto il mondo, fasi eliminatorie per il FIBA 3×3 World Tour, finale mondiale dei tornei 3×3 open, che si terrà a Utsunomiya (Giappone) dal 2 al 3 novembre.

