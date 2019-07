Torino – Presentati i Jersey Sponsor per la stagione 2019-20

Presentati i Jersey Sponsor del Torino Fc per la stagione 2019-20: Suzuki e Beretta confermati sulle maglie, EdiliziAcrobatica sarà il nuovo back sponsor

Allo stadio Olimpico “Grande Torino” si è svolta ieri, martedì 30 luglio, la presentazione dei Jersey Sponsor per la stagione 2019-2020. Il Direttore Generale del Torino FC, Antonio Comi, ha dato così il benvenuto ai nuovi sponsor: “Ci tengo a ringraziare tutti i presenti, anche da parte del Presidente Urbano Cairo. Il Toro è una grande famiglia, ed è per questo che sono contento di poter ripresentare sponsor storici come Suzuki e Beretta, dando inoltre il benvenuto al nostro nuovo back sponsor EdiliziAcrobatica”.

A prendere la parola è stato poi l’amministratore delegato di Cairo Communication, Uberto Fornara: “Per me è un onore essere qua a rappresentare il Torino. Con Suzuki abbiamo una partnership che dura da 7 anni e mi piace ricordare che è il gruppo automobilistico che sta crescendo maggiormente. Per quanto riguarda il Commendator Beretta, sappiamo il legame fortissimo che ha con il Toro e con il Presidente, e c’è quindi un forte aspetto affettivo a questa partnership. Infine, c’è la grande novità di quest’anno, ovvero EdiliziAcrobatica come back-sponsor: un’azienda italiana con caratteristiche da Toro. Meglio così la maglia del Toro non poteva essere”.

Successivamente, il Presidente di Suzuki Italia Massimo Nalli ha parlato della partnership con i granata: “Quella fra Suzuki e i granata è una storia non solo di marketing, essendo che abbiamo un forte legame con Torino: intesa sia come città che come squadra. Quando siamo stati scelti come sponsor vendevamo meno della metà delle auto di oggi. Il Toro ci porta un’importante conoscenza del marchio col rispetto dei valori. Suzuki è un’azienda giapponese, il che vuol dire rispetto delle regole e degli avversari. Speriamo di poter continuare a crescere insieme”.

È stato poi il Commendator Vittore Beretta a prendere la parola: “Noi siamo contenti perchè non è facile far combaciare il cuore col cervello. Più si va avanti, più il Toro riesce a soddisfare il mio cuore e ad essere apprezzato dal punto di vista del business. Da quando Cairo è diventato Presidente, il Toro ha avuto una crescita pressoché costante, facendo inoltre ripartire il settore giovanile. Oggi il Toro è forse una delle Società più a posto, compatte e organizzate che ci siano”.

Infine, Anna Marras, il Direttore HR di EdiliziAcrobatica ha presentato così la sua azienda: “Sono emozionata e felice di essere qua. Sono torinese e sono cresciuta da sempre insieme ai colori granata. Ringrazio il Presidente Urbano Cairo per averci dato la possibilità di poter affiancare una squadra così importante. Noi ristrutturiamo con zero impatto visivo, quindi semplicemente con le doppie funi di sicurezza, condomini, stabili e volti esterni di monumenti. In comune col Toro abbiamo la grande capacità di reagire e di affrontare i momenti duri: è dunque una partnership sensata sotto tutti i punti di vista”.

