Topi, pulci e zecche! La disavventura di Javi Moreno: il centro sportivo del Cordoba è un disastro

Il nome Javi Moreno forse porterà alla mente qualche ricordo, non di certo positivo, ai tifosi del Milan che lo hanno visto giocare 16 partite (con 2 gol segnati) nella stagione 2001-2002. Adesso l’ex attaccante spagnolo fa l’allenatore, nonostante sia da poco senza squadra. Javi Moreno si è infatti dimesso da allenatore delle giovanili del Cordoba, a causa delle pessime condizioni igienico-sanitarie nelle quali versava il centro sportivo del club: “non continuerò la mia avventura qui, ho detto che le affermazioni del presidente Jesús León non erano corrette e non gli piace essere contraddetto. Chi dice la verità oggi non è ben visto, ma devo svelare alcune cose che non mi sono piaciute perché un club come il Cordoba non se lo merita. Il centro sportivo è pieno di topi, insetti, pulci e zecche. Un giorno ho dovuto riempire 15 bottiglie d’acqua da bere per i miei giocatori. Finché ci sarà questo presidente non tornerò, ma se un altro vorrà puntare su di me tornerò volentieri dal momento che amo questa città. Vorrei comunque dire a tutti di venire a Cordoba”.

