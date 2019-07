Tokyo 2020, presentata la sede di Casa Italia: si chiamerà ‘The Kihinkan – Takanawa Manor House’

La sede di Casa Italia ai prossimi Giochi Olimpici di Tokyo 2020 è stata decisa oggi dalla Giunta del Coni

La Giunta del Coni ha reso nota oggi quella che sarà la sede di Casa Italia ai prossimi Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Si chiamerà ‘The Kihinkan – Takanawa Manor House’, ed è stata scelta tra 60 location valutate negli ultimi due anni. Si tratta di una struttura che presenta uno stile liberty di inizio ‘900, ubicata nel quartiere di Minato a 10 km dal Villaggio Olimpico e dal Main Presse Center.

Il progetto, che si nutre della passione e delle tradizioni del Paese ospitante, è stato completamente finanziato dai partner di Italia Team del Coni, Il concept si declina con un progetto circolare, innovativo e sostenibile, ideato con l’obiettivo di esaltare le vittorie sportive dell’Italia Team, regalandole al mondo attraverso uno spettacolo di 17 giorni, utilizzando le eccellenze del nostro Paese. Ad esporre il progetto ci ha pensato oggi in Consiglio il direttore marketing del Coni Diego Nepi Molineris, riuscito a far luce in maniera omogenea su tutte le caratteristiche di una struttura che mira ad esaltare lo stile italiano in Giappone.

