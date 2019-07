Tokyo2020 – Floyd Mayweather sarÃ  consigliere della squadra olimpica cinese di boxe

Floyd Mayweather parteciperà alle Olimpiadi di Tokyo 2020 in qualità di consigliere della squadra olimpica cinese di boxe

Floyd Mayweather, a 42 anni, prenderà parte alle Olimpiadi di Tokyo2020! Purtroppo, nessun ritorno sul ring per ‘Pretty Boy’ che ricoprirà un ruolo davvero particolare. L’imbattuto pugile americano, che in carriera vanta 50 vittorie e nessuna sconfitta, sarà presente alla kermesse olimpica in qualità di consigliere del team di boxe cinese. L’idea della federazione è quella di sfruttare le competenze e l’esperienza dell’ex boxeur a stelle e strisce per permettere ai pugili cinesi di ottenere il miglior risultato possibile in una disciplina che non li vede certo favoriti.

