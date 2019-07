Tiro con l’Arco – World Cup: l’Italia sfiora il podio mixed team compound, domani altre tre finali nell’arco olimpico

La sconfitta in finale contro la Russia 151-149 vale per Marcella Tonioli ed Elia Fregnan il quarto posto mixed team compound alla quarta tappa di Coppa del Mondo di Berlino. Domani altre tre finali per gli azzurri dell’arco olimpico

Marcella Tonioli ed Elia Fregnan concludono la loro avventura nella quarta tappa di Coppa di Mondo di Berlino con il quarto posto assoluto. Per il mixed team compound azzurro oggi arriva la sconfitta in finale per il bronzo contro la Russia (Balzhanova, Dambaev) per 151-149.

Domani, domenica 7 luglio, l’Italia avrà a disposizione altre tre possibilità di salire sul podio nel giorno delle finali dell’arco olimpico. Alle 9,55 Tanya Giaccheri, Elena Tonetta e Chiara Rebagliati si giocano l’oro a squadre con la Germania, alle 13,36 toccherà a Mauro Nespoli sfidare il coreano Oh Jin Hyek per il bronzo individuale, mentre alle 14,12 l’aviere della Nazionale insieme ad Elena Tonetta sfiderà l’India per il bronzo mixed team. Tutte i match saranno trasmesse in diretta streaming dal canale ufficiale Youtube della World Archery.



LA FINALE AZZURRA – Parte meglio l’Italia nella finale per il bronzo compound mixed team di Berlino con il duetto Tonioli-Fregnan che si prende subito un punto di vantaggio dopo la prima volée vinta 37-36, la Russia (Balzhanova, Dambaev) però non ci sta e ribalta la situazione con un secondo set perfetto concluso 40-38. I sovietici vanno sul più tre nelle successive quattro frecce (39-37) rendendo vano il successo dell’ultima sessione di tiri che Tonioli e Fregnan si portano a casa con il risultato di 37-36. Il finale dice così Russia terza e Italia quarta con il tabellone che segna il 151-149 al termine della gara.



LE FINALI DI DOMANI – Per l’Italia nella giornata di domani ci saranno altre tre possibilità di salire sul podio dell’arco olimpico. Di seguito il programma delle finali azzurre che verranno trasmesse in diretta streaming sul canale ufficiale Youtube della Wolrd Archery.



Domenica 07 luglio

Ore 9,55 Finale per l’oro a squadre femminile arco olimpico: ITALIA-GERMANIA

13,36 Finale per il bronzo individuale arco olimpico: NESPOLI-OH JIN HYEK (KOR)

14,12 Finale per il bronzo mixed team arco olimpico: ITALIA-INDIA

Valuta questo articolo