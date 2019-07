Tiro con l’Arco – World Cup, l’Italia conquista altre due finali per la medaglia di bronzo

Dopo le due finali conquistate ieri, l’Italia si prende altre due possibilità di salire sul podio alla quarta tappa di World Cup di Berlino. L’obiettivo è stato centrato da entrambi i mixed team azzurri, olimpico e compound

Continua a brillare l’Italia dell’arco a Berlino. In Germania, dove si sta disputando la quarta e ultima tappa di Coppa del Mondo prima della Finale di Mosca, oggi è la giornata dei due mixed team azzurri. Mauro Nespoli ed Elena Tonetta conquistano la finale per il bronzo arco olimpico nella quale sfideranno l’India (domenica) mentre il compound si aggiudica l’accesso alla sfida per il terzo gradino del podio contro la Russia (sabato) grazie alle frecce di Marcella Tonioli ed Elia Fregnan. Nel week end l’Italia si giocherà anche la finale per l’oro a squadre femminile arco olimpico (Giaccheri, Rebagliati, Tonetta) e il bronzo individuale con Mauro Nespoli sempre nel ricurvo.



DUE FINALI AZZURRE NEL MIXED TEAM – Mauro Nespoli ed Elena Tonetta nel mixed team arco olimpico si fermano solamente in semifinale. La squadra italiana batte 5-1 la Russia (Perova, Popov), si ripete con lo stesso risultato contro Taipei (Lin, Kao) e viene sconfitta al penultimo atto, ancora con un 5-1, dalla Moldavia (Olaru, Mirca). Domenica alle 14,12 l’Italia sfiderà l’India (Laishram, Verma) per il bronzo.

Sabato toccherà invece a Marcella Tonioli ed Elia Fregnan alle 14,20 provare a salire sul terzo gradino del podio affrontando la Russia (Balzhanova, Dambaev). Oggi i due azzurri hanno avuto la meglio allo shoot off 150-150 (18-17) in un sfida bellissima contro la forte Olanda (Schloesser, De Laat) e 152-150 sulla Francia (Deloche, Dodemont) prima di fermarsi battuti dalla Gran Bretagna (Gibson, Mason) 148-145 in semifinale.

TUTTE LE FINALI AZZURRE – Sabato e domenica sarà il giorno delle finali a Berlino e l’Italia si giocherà quattro medaglie. Di seguito il programma dettagliato delle sfide azzurre che verranno trasmesse in diretta streaming dal canale ufficiale Youtube di World Archery.

Sabato 06 Luglio

Ore 14,20: Finale per il bronzo mixed team compound: ITALIA-RUSSIA

Domenica 07 luglio

Ore 9,55 Finale per l’oro a squadre femminile arco olimpico: ITALIA-GERMANIA

13,36 Finale per il bronzo individuale arco olimpico: NESPOLI-OH JIN HYEK (KOR)

14,12 Finale per il bronzo mixed team arco olimpico: ITALIA-INDIA

Valuta questo articolo