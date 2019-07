Tiro con l’Arco – Coppa del Mondo: l’Italia brilla a Berlino, sei azzurri ai sedicesimi di finale nell’individuale

Buona giornata per gli arcieri azzurri alla quarta tappa di Coppa del Mondo di Berlino, in sei raggiungono i sedicesimi di finale nell’individuale

La quarta tappa di World Cup sta per entrare nel vivo. Domani sono in programma tutti gli scontri diretti fino alle semifinali individuali e a squadre. L’Italia si presenterà sulla linea di tiro oltre che con i terzetti con sei arcieri che hanno passato il turno nelle sfide di oggi, si tratta di Mauro Nespoli, Amedeo Tonelli, Elena Tonetta, Tanya Giaccheri, Elia Fregnan e Marcella Tonioli.

I RISULTATI DELL’ARCO OLIMPICO – Al maschile restano in gara Mauro Nespoli e Amedeo Tonelli. Il primo era già qualificato ai sedicesimi di finale dopo il settimo posto in qualifica e si prepara a sfidare domani il russo Vitalii Popov. Per Tonelli oggi sono arrivate le vittorie 6-2 con Jose Alvarez (ECU) e 6-4 con l’indiano Tarundeep Rai 6-4 che lo hanno proiettato al prossimo turno in cui si troverà di fronte lo sloveno Gasper Strajhar. Eliminato Federico Musolesi che dopo il successo 6-2 con il canadese Aaarin Cox ha perso 6-2 con l’indiano Parvian Ramesh Jadhav.

Al femminile accedono ai sedicesimi di finale Elena Tonetta, vincente 6-0 sull’irlandese Ciara Dunne, la sua prossima avversaria sarà la tedesca Lisa Unruh, e Tanya Giaccheri capace di battere 6-2 la statunitense Branduin Stroud e allo shoot off la cinese Ziaoqing Long 6-5 (8*-8). Ad attenderla ora c’è Natalia Erdynieva. Eliminata alle frecce di spareggio Chiara Rebagliata dalla britannica Eleanor Piper con il risultato di 6-5 (9-8).

I RISULTATI DEL COMPOUND –Resta in gara al maschile solamente Elia Fregnan grazie al successo 140-139 sullo sloveno Stas Modic. Fuori dai giochi Sergio Pagni, battuto 140-149 dall’olandese (Sil Pater) e Alessandro Lodetti sconfitto allo shoot off 139-139 (10-8) dallo statunitense Braden Gellenthien.

Nessuna freccia scoccata oggi da Marcella Tonioli che aspetta la sfida di domani contro Cassidy Cox (USA).

IL PROGRAMMA DI DOMANI – Giornata lunga quella di giovedì a Berlino con tutti gli scontri individuali e a squadre fino alle semifinali.

