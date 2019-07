Terremoto di magnitudo 7.1 in California, sospesa la Summer League: trema tutto e non è colpa di Zion Williamson [VIDEO]

Nella notte italiana, un terremoto di 7.1 ha scosso la California, costringendo a sospendere la gara di Summer League fra Pelicans e Knicks nella notte dell’esordio di Zion Williamson

L’esordio di Zion Williamson in Summer League ha fatto letteralmente tremare la terra! Fra California e Nevada è stato registrato un terremoto di magnitudo 7.1 nella notte, dopo che nelle 24 ore precedenti ne era avvenuto un altro di magnitudo 6.4. L’epicentro è stato registrato a 17.6 km da Ridgecrest, stessa località colpita giovedì, ad una profondità di 900 metri. Troppa la paura per continuare a giocare: la sfida di Summer League tra i New Orleans Pelicans di Zion Williamson e i New York Knicks di RJ Barrett, ex compagni a Duke nonché i due prospetti più interessanti del Draft NBA 2019, è stata sospesa con il punteggio di 80-74 in favore della franchigia della Lousiana.

There was a brief delay at #NBASummer League because of an earthquake. pic.twitter.com/yOecwOlrQC — ESPN (@espn) 6 luglio 2019

What it looked like the moment an earthquake hit during the game. Knicks-Pelicans is still suspended. pic.twitter.com/v1LzdRKtea — ESPN (@espn) 6 luglio 2019

