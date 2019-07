Tennis – La tristezza di Cecchinato: “insulti e critiche dopo le sconfitte. Tante persone non sono più al mio fianco”

Tristezza e delusione, momento davvero difficile per Cecchinato dopo la sconfitta la primo turno di Wimbledon: il tennista siciliano descrive le sue sensazioni dopo il ko nello Slam britannico

Momento negativo nella carriera di Marco Cecchinato. Il tennista siciliano ha inanellato 4 sconfitte consecutive, l’ultima delle quali arrivata al primo turno di Wimbledon contro Alex De Minaur. Intervistato a Sky Sport, Cecchinato ha parlato del momento difficile che sta attraversando, spiegando di aver perso tante persone che stavano al suo fianco solo nelle vittorie: “c’è tanta tristezza, è un momento difficile. Questi ultimi due mesi sono abbastanza duri, ho vinto solo un match al Foro, tanta sfiducia. In questo momento è come se andasse tutto male e storto. Ho cambiato l’allenatore, con Uros (Vico, ndr) mi trovo bene a livello umano ed è sempre una persona molto positiva. Spero che possa trasmettermi tanta carica positiva. Entro in campo con dubbi e incertezze e ci sono pochissime persone in questo momento che mi stanno vicino perché con le sconfitte arrivano tanti insulti e tante critiche. Sono contento perché sto capendo chi sono le persone a me vicine in questo momento delicato della mia carriera“.

