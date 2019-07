Il tennis piange la scomparsa di McNamara: addio ad uno dei più grandi doppisti degli anni ’80

Lutto nel mondo del tennis: è morto a 64 anni uno dei migliori doppisti degli anni ’80, Peter McNamara

Il tennis piange la scomparsa di Peter McNamara: è morto a 64 anni uno tra i migliori doppisti degli anni ’80. L’australiano, vincitore di tre tornei dello Slam in coppia con McNamee, si è spento nella sua casa in Germania dopo una lunga lotta contro un cancro alla prostata. McNamara ha trionfato due volte a Wimbledon ed una agli Australian Open, in coppia con l’amico d’infanzia McNamee, in una squadra ribattezzata “Super Macs”.

