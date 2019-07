Nuova classifica ATP – Fognini perde una posizione, Cecchinato in caduta libera: al comando resta Djokovic

Il tennista ligure scende dalla nona alla decima posizione, mentre Cecchinato precipita dal 40° al 63° posto

Piccola novità che riguarda l’Italia nella top ten della classifica ATP, Fabio Fognini infatti scende dalla nona alla decima posizione, perdendo i 250 punti conquistati un anno fa grazie al successo ottenuto a Bastad. Il ligure viene scavalcato dal russo Daniil Medvedev, che si prende così il nono posto.

Al comando resta Novak Djokovic, con Rafael Nadal e Roger Federer alle sue spalle. Per quanto riguarda gli altri azzurri, Matteo Berrettini resta per ora al ventesimo posto posto, Lorenzo Sonego scende al numero 52 e Marco Cecchinato precipita di 23 posizioni, passando dal 40° al 63° posto. Best ranking, invece, per Stefano Travaglia (98°) e Salvatore Caruso (104°), semifinalista al torneo Atp croato.

La nuova classifica ATP

1 Djokovic, Novak (SRB) 12415 punti

2 Nadal, Rafael (ESP) 7945

3 Federer, Roger (SUI) 7460

4 Thiem, Dominic (AUT) 4595

5 Zverev, Alexander (GER) 4325

6 Tsitsipas, Stefanos (GRE) 4045

7 Nishikori, Kei (JPN) 4040

8 Khachanov, Karen (RUS) 2890

9 Daniil Medvedev (RUS) 2625

10 Fognini, Fabio (ITA) 2535

