Tennis – Matteo Berrettini dà forfait a Bastad: il tennista italiano si riposa dopo Wimbledon

Matteo Berrettini annuncia ufficialmente il suo forfait da Bastad: il tennista italiano si riposta dopo l’exploit di Wimbledon che lo ha visto eliminato agli ottavi da Roger Federer

Matteo Berrettini dà forfait a Bastad. Il tennista italiano ha deciso di prendersi una piccola pausa per riposarsi dopo l’exploit di Wimbledon. Il 23enne romano è riuscito ad arrivare per la prima volta agli ottavi di uno Slam, arrendendosi solo alla classe infinita di Roger Federer, non proprio l’ultimo arrivato, specialmente su erba. Il posto di Berrettini verrà occupato da Monteiro, mentre la sua testa di serie numero 2 andrà al cileno Garin. L’unico italiano in tabellone resta Lorenzo Sonego.

