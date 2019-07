Tennis – Isner raggiunge quota 15: lo statunitense trionfa al torneo ATP di Newport

Isner trionfa a Newport: 15° titolo in carriera per il tennista statunitense

Splendido traguardo per John Isner: il tennista statunitense si è aggiudicato il suo 15° titolo in carriera nel circuito maggiore. Isner ha trionfato questa sera all’Hall of Fame Open”, Atp 250 da 583.585 dollari di montepremi, in corso sui campi in erba di Newport, Rhode Island. Il tennista statunitense ha trionfato oggi contro Bublik in finale, col punteggio di 7-6, 6-3.

Valuta questo articolo