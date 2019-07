Tennis – Accordo multimilionario: Amazon Prime trasmetterà il Roland Garros dal 2021 al 2023

Il Roland Garros verrà trasmesso su Amazon Prime dal 2021 al 2023: accordo sui diritti fra il colosso americano e France Telvision

Amazon Prime e France Television hanno stretto un importante accordo sui diritti tv per la trasmissione del Roland Garros dal 2021 al 2023. Tagliato fuori Eurosport dopo 27 anni, il colosso dell’e-commerce statunitense trasmetterà le partite del Lot 2, quelle che si disputeranno sul nuovo campo Simonne-Mathieu, inaugurato quest’anno, e quelle della prossima sessione serale, in programma dall’anno prossimo, che si terranno anche sul centrale, il Philippe Chatrier. Le partite del Lotto 1 saranno in chiaro ed in esclusiva di France Television. Semifinali e finali saranno diffuse da emtrambe le reti.

Secondo la Federtennis Francese, grazie a questo particolare accordo, gli introiti aumenteranno del 25% fino a toccare quota 90 milioni: tale cifra verrà utilizzata per finanziare, promuovere e sviluppare il tennis nel Paese. È possibile che, per accontentare le richieste di Amazon Prime, diverse partite importanti vengano giocate di notte con il Roland Garros che si adatterà dunque ad un programma in stile US Open e Australian Open.

