Tanti bimbi, un telefonino e la passione per il Marocco: Benatia e quel gesto da applausi, quando il cuore vince su tutto

L’ex giocatore della Juventus ha regalato un decoder e una televisione ad un gruppo di bambini per permettergli di seguire il Marocco in Coppa d’Africa

Un piccolo telefonino per seguire il Marocco, non potendosi permettere altro. Tanti bambini e un solo grido: ‘Forza Marocco‘.

Un’immagine che ha commosso il web, arrivata anche sotto gli occhi di Mehdi Benatia, capitano dei ‘Leoni dell’Atlante’ che ha deciso di intervenire a favore di quei giovani tifosi di Douar Ait Baaziz, città incastonata nel cuore della regione di Taza, sulle montagne del Rif a nord del Marocco. Povertà tanta, entusiasmo davvero tanto per la squadra guidata dall’ex capitano della Juventus, impegnata nell’edizione 2019 della Coppa d’Africa, quest’anno in programma in Egitto. L’account ‘Soccer 212’ aveva lanciato una raccolta fondi per aiutare quei bambini a seguire le partite del Marocco, obiettivo centrato grazie all’intervento di Benatia, che ha regalato loro un televisore, un decoder e tutto quello che serve per continuare a fare il tifo. “Quando vedi cose come questa – ha dichiarato via Twitter Benatia – uno può solo desiderare di restituire tutto, di regalare tutto. Questo è per voi, miei cari ragazzi; faremo di tutto per rendervi felici“. Un gesto davvero da campione, che non può che far commuovere: il Marocco adesso un motivo in più per provare a vincere quella Coppa.

🚨🚨 UPDATE 🚨🚨 Les enfants pourront regarder dès aujourd’hui le match sur une belle télévision ! 🥰🙏 merci et bravo à vous @NabilBerkak @MedhiBenatia pic.twitter.com/XDnUBkbEyf — SOCCER212 (@SCCR_212) 1 luglio 2019

