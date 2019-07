Superstock 600 – Tragico incidente a Snetterton: Aaron Clifford in coma

Il 19enne Aaron Clifford in coma dopo un terribile incidente nel warm up della gara di Superstock 600 di Snetterton

Spaventoso incidente durante il giro di warm up della Superstock 600 britannica. Ieri, sulla pista di Snetterton, il 19enne Aaron Clifford è stato protagonista di un terribile schianto, a causa del quale ha riportato un trauma cranico ed altre lesioni. Prima del trasferimento in ospedale, Aaron è stato posto in coma nel centro medico del circuito.

“Aaron Clifford è stato trattato immediatamente a terra dal personale medico prima di essere trasferito al centro medico del circuito. Gli è stato diagnosticato un grave trauma cranico, tra gli altri infortuni, ed è stato posto in coma indotto dal team medico del BSB prima di essere trasferito all’ospedale di Addenbrooke, Cambridgeshire con l’eliambulanza. Charlie Morris è stato trasferito via strada a Norfolk e all’ospedale della Norwich University con una clavicola rotta e un sospetto polso slogato mentre Adam Hartgrove ha riportato ferite lievi che non richiedevano il ricovero in ospedale“, si legge in una nota degli organizzatori della BSB.

