Superbike – Ottimo inizio per il team Aruba Ducati: Davies al comando nel sabato di Laguna Seca

Inizia bene il weekend di Laguna Seca per il team Aruba.it Racing – Ducati, con Chaz Davies al comando ed Alvaro Bautista terzo dopo le prime due sessioni di prove libere

Entrambi i piloti del team Aruba.it Racing – Ducati sono stati protagonisti della prima giornata di prove libere del nono round del Mondiale Superbike sul circuito di Laguna Seca. Chaz Davies ha infatti concluso al primo posto, mentre Alvaro Bautista ha chiuso in terza posizione a soli due decimi dal compagno di squadra.

Il pilota gallese, dopo un primo turno non del tutto soddisfacente concluso in sesta posizione, è stato davvero incisivo nel pomeriggio grazie ad alcune modifiche piuttosto importanti apportate al setup della sua Panigale V4 R. Oltre ad aver ottenuto il migliore crono con il tempo di 1’23.387, Chaz ha mostrato anche un ottimo passo facendo registrare tempi costantemente veloci nella parte finale della sessione.

Anche Bautista ha fatto un bel passo in avanti nel pomeriggio, salendo dal settimo posto registrato nelle FP1 al terzo della FP2 dietro a Davies e Rea (Kawasaki).

Il 34enne pilota spagnolo non corre a Laguna dal 2013 ed ha quindi utilizzato il primo turno per riprendere confidenza con la pista californiana mentre durante la seconda sessione ha potuto spingere e girare con ottimi tempi.

Domani alle 09:00 ora locale (le 18:00 in Italia) si disputerà la terza ed ultima sessione di prove libere, seguita alle 11:00 (20:00 CET) dalla Superpole valida per definire la griglia di partenza di Gara 1, che partirà alle 14:00 (23:00 CET).

Chaz Davies (Aruba.it Racing – Ducati #7) – 1’23.387 (1°)

“Quello di oggi è stato un buon inizio ed è stato bello, anche se siamo solo al venerdì, chiudere la giornata in prima posizione provvisoria. L’ultima volta è stata ad Imola e da allora abbiamo purtroppo faticato ad ottenere risultati in linea con le nostre aspettative. Fra il turno della mattina e quello del pomeriggio abbiamo apportato alcune modifiche abbastanza importanti al setup della moto, andando nella giusta direzione e trovando ottime sensazioni. Nel complesso la moto ha funzionato davvero bene, quindi sono molto contento e speriamo di fare un altro passo avanti domani. Questa è una pista in cui di solito riesco ad essere veloce, quindi l’obiettivo di questo fine settimana è essere fra i migliori e lottare per il podio.”

Álvaro Bautista (Aruba.it Racing – Ducati #19) – 1’23.653 (3°)

“Oggi è stata una giornata positiva anche se, essendo passato qualche anno dall’ultima volta in cui ho corso qui con la MotoGP, ho dovuto modificare i miei riferimenti e rivedere alcune linee. Nel turno della mattina eravamo in difficoltà con il grip posteriore ed abbiamo quindi lavorato per migliorare questo aspetto, ma non siamo riusciti comunque ad avere buone sensazioni a fine turno. Nella sessione del pomeriggio ci siamo concentrati sul turning e sulla stabilità migliorando al contempo anche il grip. Sono quindi contento perché il mio feeling con la moto è progressivamente migliorato nel corso della giornata e sono fiducioso per domani.”

