Superbike – Bautista in difficoltà, ma lo spagnolo ci crede ancora! Il post social è speciale: “non preoccuparti baby” [FOTO]

Alvaro Bautista motivato a tornare in pista più forte che mai: il post social dello spagnolo dopo il crollo stagionale

Alvaro Bautista sta affrontando un momento buio: dopo un inizio eccellente nella stagione 2019 di Superbike, il pilota spagnolo della Ducati ha subito un incredibile crollo, perdendo in un mese ben 61 punti di vantaggio e scivolando nella seconda posizione in classifica, alle spalle di Rea, ad 81 punti dal rivale della Kawasaki. Nonostante la delusione del weekend di gara di Laguna Seca, Bautista è motivato a lottare in sella alla sua moto, tanto da pubblicare un post sui social per rassicurare tutti i fan.

“Non preoccuparti baby, siamo stati in situazioni peggiori (e anche migliori😅) e siamo sempre andati avanti, ora abbiamo un paio di settimane di riposo, e ne approfitterò per riprendermi dalla spalla e tornare più forte per godermi la tua guida! Che fortuna avere una squadra alle spalle che ci aiuti e ci sostenga nei buoni, ma soprattutto nei brutti momenti e quei fan incondizionati (non gli opportunisti che criticano ora) che ci danno le ali e ci motivano sempre a dare tutto per divertirsi con noi. Lo dico, riposati e torna con tutta la forza del mondo per goderti al massimo !! 😘 #TALOVIU“, queste le belle parole dello spagnolo sui social, a margine di una foto che lo ritrae piegato vicino alla sua moto mentre si tocca la spalla.

