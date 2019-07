Superbike – Bautista cade in Gara-1 a Donington: Rea conquista un’altra importantissima vittoria

Mondiale Superbike a Donington: in Gara 1 Álvaro Bautista cade e Chaz Davies chiude al decimo posto

Entrambi i piloti del team Aruba.it Racing – Ducati non hanno potuto ottenere i risultati sperati nella prima gara dell’appuntamento inglese del Mondiale Superbike sul tracciato di Donington. Dopo il clima estivo di venerdì, oggi le temperature sono calate sensibilmente ed i piloti, nella Superpole della mattina, ma soprattutto in Gara 1 nel pomeriggio, hanno trovato un asfalto bagnato ed una pioggia battente che hanno reso il tracciato particolarmente insidioso.

A pagare le conseguenze in modo piuttosto pesante è stato Álvaro Bautista che, partito dalla sesta casella in griglia, è caduto alla curva 6 nel corso dell’undicesimo giro mentre era saldamente al quinto posto. Non avendo raccolto punti, il pilota spagnolo perde la leadership del campionato a favore del vincitore Rea (Kawasaki) e si trova adesso con nove punti di distacco dal suo rivale principale, con ancora la Superpole Race e Gara 2 da disputare domani.

Il compagno di squadra Chaz Davies, decimo in griglia, ha sofferto una forte mancanza di grip per l’intera durata della gara. Il pilota gallese non è riuscito per questo ad andare oltre il decimo posto, e anche per lui rimangono i due appuntamenti di domani per portare a casa un risultato positivo.

Domani alle ore 12.00 CET si disputerà la Superpole race sulla distanza di 10 giri, mentre gara 2 avrà inizio alle ore 15.00.

Chaz Davies (Aruba.it Racing – Ducati #7) – 10°

“Ho avuto davvero poco grip per tutta la gara. Durante i primi cinque giri sembrava che la gomma non fosse pronta perché non avevo alcuna trazione. Poi è andata un po’ meglio, ma mi ci sono voluti un paio di giri per adattarmi e trovare il mio ritmo. Successivamente la gomma è rimasta costante per il resto della gara, ma non ero più in grado di spingere oltre perché avevo comunque la sensazione di perdere il controllo del posteriore nelle parti veloci del tracciato. Le condizioni sono state molto insidiose oggi, ma speriamo che domani sia asciutto in modo da permetterci di portare a casa un risultato migliore.”

Álvaro Bautista (Aruba.it Racing – Ducati #19) – ritirato

“Oggi è stata una gara difficile, con queste condizioni non avevo molto grip al posteriore. Questa mattina dopo le FP3 abbiamo apportato alcune modifiche che mi hanno permesso di migliorare il feeling sul bagnato ma non è stato sufficiente. Ad inizio gara non avevo delle buone sensazioni e ho faticato a prendere il ritmo. Con il passare dei giri la situazione è migliorata, di conseguenza ho potuto spingere di più. Purtroppo ho perso il posteriore alla curva 6 e non ho potuto fare nulla per evitare la caduta. Ovviamente non ci aspettavamo di finire la gara in questo modo, ma domani abbiamo un’altra opportunità per cercare di raddrizzare il week end e ottenere un buon risultato.”

