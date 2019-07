Casa Sturridge saccheggiata, i ladri rubano anche il… cane: l’accorato appello dell’ex Liverpool [VIDEO]

Alcuni malviventi si sono introdotti nella casa di Los Angeles dell’ex attaccante del Liverpool, rubandogli anche il cane

Se gli avessero rubato alcuni oggetti di valore sarebbe stato meno doloroso, invece Daniel Sturridge si è visto portare via niente meno che il suo amato cane. La scorsa notte infatti alcuni malviventi si sono introdotti nella sua abitazione di Los Angeles, rubandogli l’animale domestico e lasciando al loro posto orologi e preziosi.

Un colpo al cuore per l’ex attaccante del Liverpool, che ha immediatamente preso il suo telefono per fare un appello ai ladri oppure a chi sapesse qualcosa del suo cane. “Siete pazzi – commenta Sturridge durante il video postato sui social – entrate in casa mia per rubarmi il cane? Ridatemelo”. A corredo del filmato anche una eloquente didascalia: “qualcuno mi ha rubato il cane, pagherò qualsiasi cifra. Lo rivoglio indietro“.

