Stati Uniti Campioni del Mondo di calcio femminile! Netto 2-0 all’Olanda: decide Rapinoe, la regina delle marcatrici

Gli Stati Uniti vincono il Mondiale di calcio femminile: Olanda sconfitta 2-0 in finale dalle reti di Rapinoe e Lavelle

Erano le favorite della vigilia e il pronostico è stato rispettato. In una finalissima tra campionesse, che ha messo l’una di fronte all’altra la squadra Campione del Mondo in carica e quella campione d’Europa, gli Stati Uniti hanno battuto l’Olanda per 2-0 firmando il back to back del titolo vinto ai Mondiali di Canada 2015.

Finale che si sblocca solo dopo un’ora di gioco su calcio di rigore, assegnato con il VAR, trasformato da Megan Rapinoe che raggiunge la compagna Alex Morgan (a secco oggi) a quota 6 in vetta alla classifica delle marcatrici. Il gol del raddoppio che chiude la gara porta la firma di Lavelle che stende l’Olanda, graziata nel finale dalla possibilità di prendere una poco dignitosa imbarcata. Gli Stati Uniti vincono il quarto Mondiale della loro storia, registrando un dominio incredibile nel calcio femminile che ha visto fin qui appena 8 edizioni disputate: gli USA hanno vinto la metà delle competizioni disputate dall’esordio nel 1991.

