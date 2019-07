Sorteggio Qualificazioni EuroBasket 2021: ecco i gironi dell’Italia maschile e femminile per i prossimi Europei

Sorteggiati i gironi di qualificazione ad EuroBasket 2021: ecco le avversarie dell’Italia maschile e femminile ai prossimi Europei di pallacanestro

Quest’oggi, lunedì 22 luglio, in quel di Monaco di Baviera, sono stati sorteggiati i gironi di qualificazione per i prossimi Europei di Basket. Per quanto riguarda il torneo maschile, le 32 squadre presenti sono divise in 8 gironi da 4. L’Italia, vista l’assegnazione di uno dei gironi alla città di Milano, è già qualificata di diritto e giocherà da ‘fuori classifica’ nel Gruppo B con Macedonia, Estonia e Russia. Le prime 3 squadre di ogni girone (tranne in quelli nei quali è presente una squadra ospitante) si qualificheranno ad EuroBasket 2021. Le partite si giocheranno dal 17 al 25 febbraio 2020, dal 23 novembre al 1 dicembre 2020, e dal 15 al 23 febbraio 2021.

Di seguito i gironi di qualificazione maschile ad EuroBasket 2021:

Per quanto riguarda il sorteggio femminile le due nazioni già qualificate, in qualità di ospitanti, sono Spagna e Francia. Le squadre partecipanti sono 33 e sono state divise in 9 gironi (6 da 4 squadre e 3 da 3). L’Italia, inserita in Fascia 1, è stata inserita nel Gruppo D con Romania, Repubblica Ceca e Danimarca. Le partite si giocheranno il 14 e il 17 novembre 2019, il 12 e il 15 novembre 2020, il 4 e il 7 febbraio 2021.

Di seguito i gironi di qualificazione femmnile ad EuroBasket 2021:

